Азербайджан запретил называть детей именем турецкого президента

В Азербайджане не разрешается давать детям имя Ататюрк (в честь Мустафы Кемаля Ататюрка, родоначальника современной Турции как светского государства). Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на АПА.

Замглавы комиссии по терминологии при правительстве Саялы Садыгова пояснила, что запрет носит неофициальный характер. «Но если кто-то обращается, мы отказываем им в этом», — отметила чиновница. С ее слов, такое решение было принято по просьбе правительства Турции. Когда именно власти этой страны обратились к азербайджанскому руководству, неизвестно.

В мае прошлого года Садыгова уже заявляла, что местным жителям могут запретить называть детей в честь первого президента Турции. «Ататюрк — это историческая личность и это имя должно принадлежать только ему», — заявила тогда она, добавив, что в Азербайджане в настоящее время живут 18 человек с таким именем.

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Деятельность госкомиссии по терминологии в последние годы не раз становилась объектом пристального внимания журналистов. В 2011 году члены комиссии объявили, что каждое десятое имя в Азербайджане не соответствует стандартам. В феврале 2013-го они высказали обеспокоенность распространением в стране иноязычных имен и предложили их запретить. По данным СМИ, комиссия предложила утвердить соответствующую инициативу правительству (было ли это в итоге сделано, неизвестно). Новые правила, как подчеркивалось, должны были касаться только новорожденных азербайджанской национальности.