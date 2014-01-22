В США будут повторно судить казненного в 1944 году подростка
В США 21 января начнется суд по делу чернокожего подростка Джорджа Стинни (George Stinney), который был казнен в 1944 году за убийство двух белых девочек.
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.
В суд обратили родственники Джорджа Стинни, которому на момент казни было 14 лет. Его семья надеется добиться пересмотра приговора и посмертного оправдания.
Рассмотрение дела усложняется тем, что сейчас в нем не осталось практически никаких доказательств, которые учитывались при вынесении решения. Не сохранились ни стенограммы судебного заседания, ни признания самого Стинни. Однако истцы предъявили показания родственников осужденного, данные под присягой в его защиту, и показания бывшего сокамерника Стинни, который утверждает, что подросток не признавал себя виновным. Кроме того, адвокаты обнаружили заключение судмедэкспертов о вскрытии тел жертв.
В 1944 году суд над Джорджем Стинни продолжался меньше одного дня. Подростка признали виновным в убийстве семи- и одиннадцатилетней девочек в городе Алколу (Alcolu). Его казнили на электрическом стуле. Стинни стал самым молодым преступником, казненным в США за последние 100 лет. Еще в 1940-х годах казнь подростка вызвала протесты в США. Его сторонники обвиняли прокуроров в расизме, поскольку они не стали тщательно расследовать дело.