СМИ: ученые придумали пиво, которое не вызывает похмелье

Группа исследователей из Австралии создала пиво, которое не вызывает похмелье, пишет The Daily Mail, статью которой приводит Газета.ру.

Чтобы избежать обезвоживания организма — основной причины похмелья — в алкогольный напиток предложили добавлять электролиты. Они помогают удерживать жидкость в организме и успешно применяются при изготовлении спортивных напитков.

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Основным недостатком нового пива является его низкая крепость — ученым пришлось снизить содержание алкоголя. По мнению исследователей, на вкус напитка это никак не повлияет.

«Из четырех различных сортов пива, используемых в эксперименте, лучше всего сохраняет жидкость светлое пиво со средним содержанием алкоголя», — пояснил Бен Десброу, профессор в институте здоровья австралийского университета Грифита.