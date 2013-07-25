В Индии стая обезьян закидала фруктами делегацию во главе с вице-президентом США

Выходка стаи обезьян в индийской столице привела к инциденту, едва не сорвавшему одну из официальных церемоний во время состоявшегося визита в Нью-Дели вице-президента США Джозефа Байдена.

Как сообщаетИТАР-ТАСС, инцидент произошел в ходе посещения политиком мемориала лидера индийского освободительного движения Махатма Ганди. За несколько минут до того, как в соответствии с протоколом Байден со своей супругой и с внучкой Ганди должен был там позировать перед фотографами, на манговых деревьях на территории музея появилась стая обезьян.

Сорванными с веток манго макаки принялись кидаться в собравшихся. Никто не пострадал, однако эта выходка вызвала большое беспокойство личной охраны вице-президента США и у сотрудников индийской службы безопасности.

Произошедший инцидент, возможно, заставит охрану посещающих столицу Индии иностранных официальных лиц заранее предусмотреть специальные меры для предотвращения неожиданных "вылазок" приматов, во множестве проживающих в черте Нью-Дели. Любопытные макаки уже не раз мешали, например, церемониям встречи высоких гостей у зданий министерств обороны и иностранных дел в центре индийской столицы. Привлеченные исполнением оркестром государственных гимнов и маршевой музыкой, под которую шествует рота почетного караула, макаки начинают громко кричать от восторга.