В замороженном виде они более питательны.

Фрукты являются основной частью сбалансированной диеты, поскольку богаты необходимыми витаминами и минералами. Свежие фрукты не хранятся долго, однако многие из них можно спокойно замораживать впрок. При этом некоторые фрукты даже полезнее в замороженном виде, рассказали RealSimple сертифицированные диетологи Кристен Лоренц и Марисса (Мешулам) Карп.

Как отмечают диетологи, замороженные фрукты собирают на пике спелости, когда уровень питательных веществ в них наиболее высок, а затем замораживают, чтобы сохранить эти питательные вещества. При этом свежие фрукты дозревают в процессе транспортировки и хранения, и теряют в процессе значительное количество полезных веществ.

6 фруктов, которые лучше покупать замороженными

Многие из них являются сезонными, дорогими, быстро созревают, их сложно приготовить, и они менее питательны, если покупать их в свежем виде в продуктовом магазине.

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Манго

"Чистить и резать свежий манго неудобно, но с замороженным манго вся тяжелая работа будет сделана за вас, - говорит Лоренц. Кроме того, он идеально созревает перед заморозкой, что гарантирует вам сладкий тропический вкус". Также манго содержит множество необходимых питательных веществ, включая витамин С для иммунной функции, витамин А для здоровья глаз и клетчатку для пищеварения.

Ананас

По словам Лоренц, ананас богат витамином С и марганцем, которые поддерживают иммунитет и здоровье костей соответственно. "Он также содержит бромелайн, фермент, который может помочь пищеварению и уменьшить воспаление", - добавляет она.

Ягоды

Ягоды пористые, поэтому они быстрее других фруктов впитывают влагу и обрастают плесенью, так что их сложно хранить, говорит Карп. В то же время замороженные ягоды могут храниться месяцами, не теряя своих питательных свойств, включающих антиоксиданты, витамин С и полезную для кишечника клетчатку".

Вишня

По словам Карп, вишня богата полифенолами, которые защищают клетки и борются с воспалениями в организме. Однако удаление косточек может быть хлопотным делом, особенно если вам нужно использовать большое количество. "Замороженная вишня хороша тем, что она уже без косточек, а значит, ее можно бросить в смузи или йогурт сразу", - говорит Карп.

Ягоды асаи

Ягоды асаи очень хрупкие, поэтому они никогда не продаются в свежем виде в продуктовом магазине. Вместо этого они продаются в виде порошка и замороженного пюре. Эти ягоды богаты омега-3 жирными кислотами и антиоксидантами антоцианами.

Питахайя

Замороженная питахайя уже очищена от кожуры и нарезана кубиками, что облегчает удовольствие тропическим фруктом. Кроме того, она обычно дешевле, чем свежая, которую бывает трудно найти в магазинах. "Питахайя особенно богата клетчаткой, которая действует как пребиотик, укрепляющий наши кишечные бактерии", - говорит Карп. "Это также хороший источник антиоксидантов, таких как беталаины и каротиноиды".

Ранее доктор назвала самые вредные фрукты и ягоды во время похудения, в списке - виноград и ананас.

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