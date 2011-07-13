Российские пользователи Twitter вывели в мировой топ слово из трех букв

Матерное слово из трех букв возглавило общемировые тренды сервиса микроблогов Twitter. Об этом пишет Газета.ру.

В среду стало известно о нововведении платформы Twitter: появилась возможность создавать хэштеги, используя не только латинский, но и кириллический алфавит.

Российские пользователи сразу воспользовались новой функцией. Сначала они попробовали вписывать в хэштеги разные русские слова, затем попытались воспользоваться отсутствием ограничений и сделали хэштег максимальной длины – 140 знаков. После этого, пользователи остановились на слове из трех букв.

«Про русские хэштеги: боюсь, что все мы знаем, какой русский хэштег будет самым популярным. Он на каждом заборе написан. Всегда в трендах», – пошутил российский блогер Алексей Навальный.

Через час его прогноз сбылся.

Ранее в мировой топ Twitter уже попадали русские слова. В июне шестым по популярности стало слово «Зеленина» – пользователи микроблога тогда комментировали отставку губернатора Тверской области Дмитрия Зеленина. До этого в топ попадало русское слово «дождь».