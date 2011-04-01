В УНИАН состоится мастер-класс «Сколько ты стоишь?»

В субботу, 2 апреля, в 11.00 в УНИАН в рамках проекта «Лаборатория «Сделай себя сам» состоится мастер-класс «Сколько ты стоишь? - Власть денег с Людмилой Богуш». Его проведет самый популярный в Украине специалист по управлению временем Людмила БОГУШ.

Миссия Л.БОГУШ - повышать стандарты бизнеса и делать людей целостными. На своих тренингах она обучает людей и компании достигать своих целей.

Участники мастер-класса смогут получить ответы на такие вопросы:

Сколько стоит один час твоего времени?

Как оценить себя по достоинству?

Как превратить 24 часа в сутках в реальные деньги?

Сколько стоят твои желания?

Как определить разницу между своей нынешней стоимостью и стоимостью своих желаний?

Всего за 2 часа участники мастер-класса узнают свою настоящую ценность, оценят себя по достоинству и повысят самооценку.

Л.БОГУШ - бизнес-тренер, автор более 200 статей и публикаций в СМИ, учредитель Студии управления временем BogushTime, владелец патента авторского планировщика BogushBook. С 1999 г. специализируется на тренингах по управлению временем, управлению людьми и ораторскому мастерству. За последние 5 лет провела более 400 тренингов и семинаров, на которых обучила около 8000 чел.

В 2009 году создала Международный социальный он-лайн проект "Amplifier. Усилитель жизни", направленный на усиление главных областей жизни человека, участниками которого стали уже более 4000 человек из разных стран мира.

Мастер-класс состоится в рамках проекта «Лаборатория «Сделай себя сам», который стартовал в УНИАН 1 марта этого года. Организаторы проекта - агентство УНИАН, Институт одаренного ребенка и Мастерская конструирования личности Валентина БАДРАКА. О том, какие возможности откроет проект перед всеми заинтересованными людьми, шла речь в материале «Как стать Джорджем Соросом за субботу и воскресенье» .

В рамках проекта занятия Лаборатории уже провели: автор известных книг по самосовершенствованию В.БАДРАК; доктор экономических наук, автор школы синергетического эффекта «2+2=5» Анатолий ДМИТРЕНКО; а также один из самых востребованных в Украине экспертов по системному развитию личности и бизнеса Ицхак ПИНТОСЕВИЧ. (Подробнее смотрите страницу «Семинары» на сайте УНИАН).

Запись на мастер-класс Л.БОГУШ и вопросы оплаты - по тел. (044) 279-33-53, (093) 932-37-24 или по эл. почте: vika@unian.net.

Семинары и тренинги проходят в агентстве УНИАН по адресу: Киев, Крещатик, 4