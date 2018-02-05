Видео со спасенной неблагодарной чайкой стало вирусным

Видео с неблагодарной чайкой набрало более миллиона просмотров и стало вирусным.

Житель Новой Зеландии Роберт Тахау нашел на обочине дороги чайку со сломанным крылом и решил ее спасти.

Он подобрал птицу и решил отвезти к ветеринару, передает издание New Zealand Herald. Но неблагодарная чайка несколько раз клюнула его.

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Как можно увидеть на видео, мужчина кричал от боли, матерился, но птицу все же не оставил. На протяжении всей записи чайка несколько раз с новыми силами принималась клевать новозеландца.

Позже мужчина, по его словам, привез ее к себе домой, но в городе ветеринарные заведения уже были закрыты. Затем он накормил чайку мокрым хлебом и решил положить ее на ночь в коробку с пледом, но до утра она так и не дожила.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Ранее на пляже в портовом городке Эксмута чайка украла iPhone, который снимал на видео пробежку его обладательницы.