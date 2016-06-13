В Британии чайка украла смартфон, который снимал видео

Об этом владелица украденного iPhone Хлои Рейне сообщила в Facebook, опубликовав видео, пишет Еспресо.TV.

Британка пошла на пробежку, оставив включенным видеосъемку на iPhone. Неожиданно появилась чайка, схватила телефон и побежала с ним в сторону.

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Чайка почти сразу бросила устройство, успев при этом попасть в кадр на месте преступления.