В Британии чайка украла смартфон, который снимал видео

15:20, 13 июня 2016
Курьёзы
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На пляже в портовом городке Эксмута чайка украла iPhone, который снимал на видео пробежку его обладательницы.

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Об этом владелица украденного iPhone Хлои Рейне сообщила в Facebook, опубликовав видео, пишет Еспресо.TV.

Британка пошла на пробежку, оставив включенным видеосъемку на iPhone. Неожиданно появилась чайка, схватила телефон и побежала с ним в сторону.

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Чайка почти сразу бросила устройство, успев при этом попасть в кадр на месте преступления.

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