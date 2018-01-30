На Черкасщине мужчина сменил фамилию в честь российской "императрицы"

Теперь мужчина носит фамилию Аллегров, в честь императрицы российской эстрады.

Житель Черкасской области изменил свою фамилию в честь известной российской певицы Ирины Аллегровой, которая неоднократно выступала в оккупированном Крыму.

Как отмечает местное издание "Вести Черкащины" фанат певицы проживает в селе Почапинцы и теперь носит фамилию Аллегров.

"Один из жителей села Почапинцы, например, так увлекся своей любимой певицей Аллегровой, что захотел также стать Аллегровим. Желание фаната удовлетворили, однако не исключено, что мужчина может изменить предпочтения и уже в следующем году стать, возможно, Иваном Лопесом", - пишет издание.

Как сообщал УНИАН, несмотря на неоднократные посещения Ириной Аллегровой оккупированного Крыма Служба безопасности Украины не принимала пока что решений о запрете ей въезда на территорию страны.