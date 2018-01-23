"Оккупировала" целую комнату: россиянка 20 лет притворялась студенткой ради жилья

В Санкт-Петербурге из общежития одного из колледжей выселили женщину, 20 лет притворявшуюся студенткой и занимавшую отдельную комнату.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Управления федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

"Со слов представителя взыскателя, должница более 20 лет назад была по знакомству заселена в комнату площадью 16 квадратных метров, не имея на то законных оснований", - говорится в сообщении.

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По решению суда гражданка должна была покинуть незаконно занимаемое помещение. Несмотря на то, что у неё в собственности имеется другая жилая площадь, съезжать из общежития женщина отказывалась, ссылаясь на удобство района.

Однако судебный пристав сообщил должнице неприятную новость о том, что в случае отказа от добровольного исполнения решения суда выселение будет осуществлено принудительно.

Вскоре женщина действительно покинула жилплощадь и передала ключи представителю взыскателя. Таким образом, решение суда было исполнено.

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