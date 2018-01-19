Цицькадзе: Ляшко оконфузился с фамилией вице-премьера (видео)

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в прямом эфире допустил ошибку в фамилии вице-премьера по вопросам евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе.

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Говоря о преодолении бедности и проблемах населения, нардеп решил вспомнить Климпуш-Цинцадзе, однако не смог произнести ее фамилию.

"Климпуш-Цицькадзе", - сказал Ляшко в прямом эфире "112", вызвав смех у присутствующих, которые его начали исправлять.

Ранее главный "радикал" страны решил покритиковать работу парламента, вспомнив пошлый анекдот про уборщицу в Раде.