Цицькадзе: Ляшко оконфузился с фамилией вице-премьера (видео)
12:16, 19 января 2018Курьёзы
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Присутствующие начали исправлять Ляшко, тот улыбнулся и вскоре правильно произнес фамилию вице-премьера.
Фамилия Климпуш-Цинцадзе Ляшко не под силу / фото УНИАН
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в прямом эфире допустил ошибку в фамилии вице-премьера по вопросам евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе.
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Говоря о преодолении бедности и проблемах населения, нардеп решил вспомнить Климпуш-Цинцадзе, однако не смог произнести ее фамилию.
"Климпуш-Цицькадзе", - сказал Ляшко в прямом эфире "112", вызвав смех у присутствующих, которые его начали исправлять.
Ранее главный "радикал" страны решил покритиковать работу парламента, вспомнив пошлый анекдот про уборщицу в Раде.
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