Самая волосатая девушка мира вышла замуж

Супатра Сасуфан из Бангкока, внесенная в Книгу рекордов Гиннеса, как "самая волосатая девушка мира", впервые побрила лицо после того, как вышла замуж.

Девушка страдает редким генетическим заболеванием, которое в народе называют "синдром оборотня", сообщает Unilad. Даже лазерная эпиляция не помогала девушке избавиться от нежелательных волос на лице и теле.

Только в 17 лет, обретя счастье со своим новоиспеченным мужем, Супатра решила побрить лицо и тело. Девушка охотно делится фотографиями своего нового облика в соцсетях и получает хвалебные отзывы.