Самая волосатая девушка мира вышла замуж
16:18, 05 января 2018Курьёзы
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Только после свадьбы девушка впервые за 17 лет решила побрить лицо и тело.
Самая волосатая девушка мира Супатра Сасуфан вышла замуж / фото guinnessworldrecords.com
Супатра Сасуфан из Бангкока, внесенная в Книгу рекордов Гиннеса, как "самая волосатая девушка мира", впервые побрила лицо после того, как вышла замуж.
Девушка страдает редким генетическим заболеванием, которое в народе называют "синдром оборотня", сообщает Unilad. Даже лазерная эпиляция не помогала девушке избавиться от нежелательных волос на лице и теле.
Девушка охотно делится в соцсетях фото с новоиспеченным мужем / фото asiawire.com.tw
Только в 17 лет, обретя счастье со своим новоиспеченным мужем, Супатра решила побрить лицо и тело. Девушка охотно делится фотографиями своего нового облика в соцсетях и получает хвалебные отзывы.
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