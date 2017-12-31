"З прийдешнім святом": ВКонтакте поздравил россиян с Новым годом на украинском языке

Заблокированная в Украине социальная сеть ВКонтакте в воскресенье, 31 декабря, разослала своим пользователям новогоднее поздравление на украинском языке.

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Об этом сообщили пользователи в Twitter, поделившись скриншотами поздравительного сообщения, пишет «Новое время».

В ВКонтакте объяснили, что сообщения на украинском языке были разосланы по ошибке.

"Сегодня пользователи ВКонтакте получают праздничные уведомления на родных языках. Очень небольшая часть аудитории получила уведомления на других языках, ошибка была сразу исправлена", - рассказал TJ представитель пресс-службы ВКонтакте Евгений Красников.

Напомним, что в России пользователи соцсети ВКонтакте обратили внимание на хвалебные сообщения в адрес главы Кремля Владимира Путина, которые отправляются с аккаунтов умерших людей.