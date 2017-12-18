Жгучий рождественский гимн: хор мальчиков съел очень острый перец и попытался петь (видео)

Видеоблогер Клаус Пильгор под псевдонимом Chili Klaus заставляет людей есть на камеру жгучие перцы. Героями его нового ролика стали участники хора Herning Boys Choir из Дании.

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Хористы съели один из самых жгучих перцев в мире - "перец-привидение", - после чего продолжили петь. Как видно на ролике, в начале дети исполнили песню, как обычно. Но после перца начали кашлять и плакать.

Как сообщал УНИАН, компания Google подготовила дудл в честь рождественских и новогодних праздников. На картинках изображены пингвины, которые собираются в отпуск в теплые края.