Жгучий рождественский гимн: хор мальчиков съел очень острый перец и попытался петь (видео)
20:46, 18 декабря 2017Курьёзы
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Несмотря на трудности, дети исполнили рождественский гимн "O Come All Ye Faithful" до конца.
Видеоблогер Клаус Пильгор под псевдонимом Chili Klaus заставляет людей есть на камеру жгучие перцы. Героями его нового ролика стали участники хора Herning Boys Choir из Дании.
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Хористы съели один из самых жгучих перцев в мире - "перец-привидение", - после чего продолжили петь. Как видно на ролике, в начале дети исполнили песню, как обычно. Но после перца начали кашлять и плакать.
Как сообщал УНИАН, компания Google подготовила дудл в честь рождественских и новогодних праздников. На картинках изображены пингвины, которые собираются в отпуск в теплые края.
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