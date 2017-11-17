На сайте президента Польши Порошенко назвали Виктором

На англоязычной странице официального сайта президента Польши Анджея Дуды президента Украины был назван Виктором Порошенко. Соответствующая новость была размещена еще 11 ноября, но ошибка до сих пор была незамеченной, сообщает Европейская правда.

"Президент Польши в субботу провел телефонный разговор с президентом Украины Виктором Порошенко, который выразил Анджею Дуде свои пожелания в День независимости Польши", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году президент Беларуси Александр Лукашенко при встрече перепутал Путина с Медведевым.