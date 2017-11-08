"Ой, бл***": Кернес выругался матом в микрофон на сессии горсовета (видео)

Во время 16-ой сессии Харьковского городского совета VII созыва Харьковский городской голова Геннадий Кернес не сдержал эмоций при выступлении одного из депутатов.

Один из оппозиционных к Кернесу депутатов вышел к микрофону и начал критиковать его работу, передает местный сайт 057.

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"Очень обидно за горсовет, который стал средством манипуляций воли одного человека. Хотим ставим на голосование, хотим не ставим", - возмущался депутат.

В один из моментов Геннадий Кернес, вздохнув, произнес: "ой, бля**".

Ранее личные охранники мэра Харькова Геннадия Кернеса вынесли из зала бывшего депутата горсовета Андрея Лесика.