В ухе собаки нашли портрет Трампа (фото)

25-летняя американка Джейд Робинсон обнаружила в ухе своего пса по кличке Чиф "точный портрет Дональда Трампа". Соответствующим фото она поделилась в интернете, передает The Mirror.

По словам Робинсон, глава Белого дома изображен на портрете в ухе ее пса в профиль. Такое открытие она сделала, когда ее друг сфотографировал собаку и приблизил ухо на фото.

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"В интернете много негатива, и для меня это мелочи, которые заставляют меня улыбаться. И приятно знать, что Чиф заставляет людей улыбаться, даже если это его ухо", — сказала владелица собаки.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп оконфузился во время ритуального кормления японских карпов в императорском дворце Акасака.