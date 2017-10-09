В США три медведя забрались в пиццерию и съели всю колбасу (видео)

В американском городе Эстес-Парк, штат Колорадо, медведица с двумя медвежатами забралась в пиццерию. Животные проникли в ресторан ночью в воскресенье, 8 октября, когда там никого не было. Они отыскали и съели тесто и салями. Запись, сделанная камерой видеонаблюдения, была опубликована в Facebook.

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Сотрудники пиццерии призвали полицию не убивать зверей. "Каждый мусорный бак в городе теперь с защитой от медведей, так что им остаются только наши дома, машины и компании", - написали они на странице заведения в Facebook.

Как сообщал УНИАН, кот сбежал из самолета в Дубае, а спустя два месяца его вернули домой в Лондон.