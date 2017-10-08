Путина "поздравили" с днем рождения мультфильмом с Януковичем (видео)

В России опубликовали забавный мультфильм ко дню рождения президента РФ Владимира Путина. Его на своей странице в Facebook разместил оппозиционный политик Михаил Ходорковский.

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Так, героями анимации стали, помимо Путина, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, глава компании "Роснефть" Игорь Сечин, экс-министр экономики РФ Алексей Улюкаев, сбежавший бывший президент Украины Виктор Янукович и оппозиционер Алексей Навальный.

Основной сюжет мультфильма о том, какие подарки вышеуказанные выше дарили президенту РФ. Например, Янукович украл для Путина пару помидоров из супермаркета.

Как сообщал УНИАН, в Берлине в день рождения российского президента Владимира Путина появилось граффити с ним, позже на изображении написали "убийца" и "вор".