Саакашвили утверждает, что в АП есть склад наличных для подкупа депутатов

Михеил Саакашвили утверждает, что на первом этаже Администрации президента расположен склад наличных. Об этом он сказал на брифинге возле АП, передает "Украинская правда".

"У них там целый склад на первом этаже. Целый склад наличности", – заявил он, показывая на здание АП.

"Там хранят деньги для подкупа депутатов", – убежден Саакашвили.

При этом он заверил, что у него нет никакого личного конфликта с Петром Порошенко.

"У меня нет личного конфликта с Порошенко. Порошенко является лишь частью системы, но главная проблема – и с ним, и с олигархами, которые убивают страну", – сказал Саакашвили.

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Как сообщал УНИАН, Саакашвили во вторник прибыл в Киев, где с 12:00 проводит встречу под Администрацией Президента.

10 сентября лишенному украинского гражданства экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска "Шегини". Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально "внесли" их на территорию Украины.

По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили сопровождали народные депутаты Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов, а также бывший глава СБУ Валентин Наливайченко. Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.