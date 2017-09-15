Джуд Лоу замаскировался для похода в кинотеатр, в итоге его приняли за преступника

Британский и голливудский актер Джуд Лоу решил посетить один из кинотеатров города Бат. Он замаскировался, чтобы не провоцировать ажиотаж, - надел чёрную куртку с капюшоном. Однако в таком наряде многие посетители кинотеатра приняли звезду сериала "Молодой папа" за преступника, пишет The Hollywood Reporter.

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Сотрудник кинотеатра Коннор Уолтер рассказал журналистам, что ему дали указание приглядывать за подозрительным человеком. Уолтер узнал в мужчине Лоу. После сеанса он подошел поприветствовать актера и рассказал ему, что актера сочли опасным и подозрительным.

Сотрудник кинотеатра дал Джуду Лоу адрес своей электронной почты. Тот оказался дружелюбным человеком и позже написал ему письмо.

"Привет от одного киномана другому. Спасибо за твою милую записку. Извини, что я сбежал. Я всегда чутко отношусь к вниманию на публике. Поэтому и был так одет!", - написал актер.

Фильм, ради которого Джуд Лоу рискнул появиться на публике - "Детройт" Кэтрин Бигелоу. Бигелоу - первая женщина, получившая "Оскар" как режиссер.

Как сообщал УНИАН, в августе итальянская модель опубликовала в соцсети фото сидящих на скамейке актера Сэмюэля Л. Джексона и баскетболиста Меджика Джонсона. В комментариях под фото модель написала, что недовольна тем, что Италия кормит своими пособиями "беженцев".