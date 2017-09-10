"Спасибо Порошенко": Саакашвили заявил, что похудел на 17 килограмм после лишения гражданства
14:36, 10 сентября 2017Курьёзы
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Отвечая на вопрос, не собирается ли он объявлять голодовку в случае отказа на пункте пропуска "Краковец" въехать в Украину, Саакашвили заявил, что он на диете.
Саакашвили заявил, что он на диете / фото Єгор Фірсов
Из-за истории с прекращением украинского гражданства бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили потерял в весе. Об этом политик из Грузии заявил в прямом эфире телеканала NewsOne.
Отвечая на вопрос, не собирается ли он объявлять голодовку в случае отказа на пункте пропуска "Краковец" въехать в Украину, Саакашвили заявил, что он на диете.
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"Голодовку точно не собираюсь объявлять. Спасибо Порошенко за лишение гражданства, я где-то 17 килограмм потерял", – сказал он.
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