В России ради агитации "оживили" Цоя (фото)

Внимание пользователей привлекла необычная подача, обыгрывающая фамилию кандидата и отсылающая к творчеству Виктора Цоя и группы "Кино".

Подлинность агиток подтвердил Платон Маматов, основатель PR-компании Magic Inc. От комментариев по теме он отказался, равно как и не захотел назвать заказчика, передает Tjournal.

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Юрий Цой является действующим депутатом Городской думы Южно-Сахалинска (РФ) и заместителем председателя постоянного комитета по экономике и бюджету.

Ранее предвыборный плакат из оккупированного Севастополя стал поводом для насмешек в интернете. В частности, внимание пользователей привлек слоган "Россия-Дружба-Ракушка!"