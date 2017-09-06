В России ради агитации "оживили" Цоя (фото)
6 сентября в региональных сахалинских сообществах в соцсетях начали публиковать агитматериалы, призывающие поддержать кандидата в депутаты Юрия Цоя.
Внимание пользователей привлекла необычная подача, обыгрывающая фамилию кандидата и отсылающая к творчеству Виктора Цоя и группы "Кино".
Подлинность агиток подтвердил Платон Маматов, основатель PR-компании Magic Inc. От комментариев по теме он отказался, равно как и не захотел назвать заказчика, передает Tjournal.
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Юрий Цой является действующим депутатом Городской думы Южно-Сахалинска (РФ) и заместителем председателя постоянного комитета по экономике и бюджету.
Ранее предвыборный плакат из оккупированного Севастополя стал поводом для насмешек в интернете. В частности, внимание пользователей привлек слоган "Россия-Дружба-Ракушка!"