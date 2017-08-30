Ограбление в рясах: две монахини хотели совершить вооруженное нападение на банк в США (видео)

В американском штате Пенсильвания одетые в черные рясы и соответствующие головные уборы женщины вошли в отделение американского банка и начали угрожать кассиру пистолетами.

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Впрочем, увидев таких клиентов, кассир не растерялся и успел нажать тревожную кнопку, поэтому женщинам пришлось бежать без желаемых денег. Сейчас псевдомонахинь разыскивает ФБР.

Ранее в американском Канзас-Сити мужчина решил ограбить банк для того, чтобы спрятаться в тюрьме от собственной жены.