Ограбление в рясах: две монахини хотели совершить вооруженное нападение на банк в США (видео)
13:28, 30 августа 2017Курьёзы
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Сейчас псевдомонахинь, которые хотели ограбить отделение, разыскивает ФБР.
Две монахини пытались ограбить банк в США
В американском штате Пенсильвания одетые в черные рясы и соответствующие головные уборы женщины вошли в отделение американского банка и начали угрожать кассиру пистолетами.
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Впрочем, увидев таких клиентов, кассир не растерялся и успел нажать тревожную кнопку, поэтому женщинам пришлось бежать без желаемых денег. Сейчас псевдомонахинь разыскивает ФБР.
Ранее в американском Канзас-Сити мужчина решил ограбить банк для того, чтобы спрятаться в тюрьме от собственной жены.
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