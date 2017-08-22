В США младенца назвали в честь солнечного затмения (фото)
19:27, 22 августа 2017Курьёзы
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Ребенка, рожденного в день полного солнечного затмения, назвали Eclipse.
Ребенок родился 21 августа / фото twitter.com/ABC
В Южной Каролине девочку назвали Eclipse (затмение, - Англ.). Она родилась за несколько часов до начала этого удивительного явления, передает ABC News.
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Ребенок родился в городе Гринвилл, сама мать рассказала, что ожидала появления девочки на свет не ранее 3 сентября.
Как сообщал УНИАН, 21 августа произошло крупное американское затмение Солнца. Тень от Луны прошла над территорией США с Запада на Восток.
Миллионы американцев готовились к встрече с этим редким явлением: они съезжались в районы, где его можно было лучше увидеть, скупали специальные защитные очки.
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