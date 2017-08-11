Певец застрял в лифте и полчаса был вынужден слушать собственную песню

Американский певец Фаррелл Уильямс застрял в лифте вместе с другими людьми перед началом премьеры анимационного детского сериала от компании Netflix.

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В нем артисту пришлось просидеть полчаса и на протяжении всего этого времени слушать одну и ту же собственную песню Happy, которая играла из колонки звуковой системы, передает Buzzfeed.

После "освобождения" из лифта Уильямс вышел на сцену в хорошем настроении. "Мы застряли в лифте, но теперь я с вами... Там было жарко", - сказал певец.