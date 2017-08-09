Сотрудник ВВС смотрел фильм для взрослых в прямом эфире (видео)

Сотрудник ВВС смотрел фильм для взрослых в прямом эфире во время выпуска новостей. Видео с обнаженной женщиной кроме него могли видеть около 3,8 миллиона телезрителей, пишет газета Daily Mail.

Как пишет издание, мужчина в наушниках сидел в студии телеканала за компьютером за спиной ведущей новостей так, что зрителям было видно его монитор. На записи выпуска новостей видно, как женщина раздевается и снимает бюстгальтер. Предположительно, это может быть любовной сценой из художественного фильма.

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По информации издания, этот выпуск в понедельник вечером смотрели около 3,8 миллиона телезрителей. Инцидент вызвал бурную реакцию среди пользователей соцсетей. Телеканал заявил, что расследует инцидент.

Как сообщал УНИАН, в Британии осудили полицейского, снимавшего с вертолета обнаженных людей. Полицейского Адриана Погмоура обвинили в неправомерном поведении на службе.