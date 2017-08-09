В Британии осудили полицейского, снимавшего с вертолета обнаженных людей
04:02, 09 августа 2017Курьёзы
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Полицейского Адриана Погмоура обвинили в неправомерном поведении на службе.
Тот самый полицейский Адриан Погмоур / фото bbc.com
В Британии полицейского, который со служебного вертолета снимал на пляже обнаженных и занимавшихся сексом людей, приговорили к одному году тюремного заключения, сообщает «Би-би-си».
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Полицейского Адриана Погмоура обвинили в неправомерном поведении на службе. Еще с двух полицейских и двух пилотов, бывших с ним на вертолете, сняли обвинения, так как они не знали о том, что Погмоур ведет съемку.
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