"Непростительная ошибка": пилот лоукост-компании признался в употреблении экстази перед полетом в Париж

03:07, 06 августа 2017
Курьёзы
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Подсудимый признал, что в мае 2017 года после принятия наркотического вещества у него возникли проблемы с посадкой самолета в аэропорту Парижа.

REUTERS

Суд французского города Кретей приговорил 49-летнего пилота британской лоукост-авиакомпании EasyJet к 12-месячному условному тюремному сроку за употребление экстази. Об этом сообщает The Telegraph.

Подсудимый признал, что в мае 2017 года после принятия наркотического вещества у него возникли проблемы с посадкой самолета в аэропорту Парижа.

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На пилота полиция вышла во время прослушивания телефонных разговоров французских наркодилеров. Своему поставщику экстази тот пожаловался на плохое самочувствие и потовыделение во время посадки.

В суде пилот назвал свое поведение "непростительной ошибкой" и уверенностью, что побочные действия от принятого препарата "исчезнут спустя два часа".

Он признался, что пристрастился к наркотикам 18 месяцев назад.

Авиакомпания уведомила об увольнении пилота сразу после того, как началось полицейское расследование. Представители EasyJet также отметили, что тот "всегда летал под командованием опытного капитана".

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Теги: #пилот и экстази