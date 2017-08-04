Amazon троллит Трампа: продает туалетную бумагу с его твитами до президентства (фото)

Интернет-ритейлер Amazon выставил на продажу туалетную бумагу с напечатанными на ней твиттами нынешнего президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает издание Washington Examiner.

Сообщается, что Интернет-магазин предлагает рулоны туалетной бумаги за $ 11,99 для клиентов Amazon Prime (сервис с бесплатной доставкой).

Однако, как отмечает издание, в первой половине дня пятницы Amazon дистанцировался от прямой продажи продукта. Новый поиск по запросу «Дональд Трамп Классические твиты Туалетная бумага» лишь вывел на страницу, в которой указано, что продукт доступен через третьих сторон.

Интернет-магазин в 10:30 утра не ответил на запрос издания прокомментировать ситуацию.

Туалетная бумага включает в себя твиты Трампа до того, как он стал президентом.

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Один из размещенных на рулоне твитов датирован 2013 годом, когда он написал: "Все, что я говорю, не вмешиваться в Сирию".

"Коллегия выборщиков США – это катастрофа для демократии", – заявляет Трамп на рулоне в другом твите от 2012 года.

В третьем твите от 2014 года, он пишет: "Допускаете ли вы отстранение президента за очевидную некомпетентность?".

Трамп в течение нескольких месяцев критикует генерального директора Amazon Джеффа Безоса, который также владеет газетой «The Washington Post». Трамп обвинял издание в написании "фальшивых новостей" и заявил, что Безос использует газету для защиты Amazon от высоких налогов.

Как сообщал УНИАН, мексиканский предприниматель Антонио Батталья зарегистрировал и заявил о намерении в ближайшее время выпустить на рынок туалетную бумагу под торговой маркой "Трамп", чтобы выразить свое недовольство миграционной политикой Дональда Трампа.