В Мексике начнут выпускать туалетную бумагу с изображением Трампа

Мексиканский предприниматель Антонио Батталья зарегистрировал и собирается в ближайшее время выпустить на рынок туалетную бумагу под торговой маркой "Трамп", чтобі віразить свое недовольство миграционной политикой Дональда Трампа. Об этом сообщает El Mundo.

"В начале своей предвыборной кампании, Трамп говорил, что мексиканцы - насильники и преступники, не говоря уже и о других оскорблениях, в наш адрес, которыми он воспользовался, чтобы впечатлить свой электорат. Это вызвало недовольство и отвращение в Мексике. Я хотел сделать что-то, что вызвало бы позитивный отклик и принесло бы пользу мигрантам - людям, которых Трамп оскорбил своими нелестными комментариями", заявил Батталья.

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Поставки туалетной бумаги на рынок планируют начать уже в этом году. Рекламироваться она будет под слоганами "Мягкость без границ" и "Это та стена, за которую мы заплатим".

По словам мексиканского бизнесмена, производство туалетной бумаги - проект в первую очередь социальный, а не коммерческий. 30 процентов дохода от продажи продукции Батталья намерен перечислять на поддержку мигрантов.

Напомним, президент США Дональд Трамп 25 января подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой.