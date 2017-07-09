Трамп вступил в борьбу с ветром ради фуражки военного (фото, видео)

08:29, 09 июля 2017
Курьёзы
3122 1

Трамп "устроил охоту" на слетевшую фуражку военнослужащего.

Трамп не смог победить ветер в попытке одеть фуражку на солдата / REUTERS

Перед тем как зайти на борт вертолета, президент США Дональд Трамп пытался помочь одному из военных, дважды потерявшему фуражку из-за сильных порывов ветра.

Читайте такжеОчередной конфуз Трампа: первая леди Польши проигнорировала протянутую ей руку (видео)

На опубликованном в Сети видео видно, как американский президент наклоняется и поднимает фуражку перед трапом, затем подходит к солдату и надевает ее ему на голову. Но сильный ветер снова сорвал головной убо военного. Убедившись, что его усилия тщетны, Трамп поднялся на борт вертолета.

Ранее было опубликовано курьезное видео с президентом США Дональдом Трампом, на котором он вышел из самолета и "не заметил" припаркованный у трапа лимузин.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Трамп поднял фуражку#Трамп против ветра