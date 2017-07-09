Трамп вступил в борьбу с ветром ради фуражки военного (фото, видео)

Перед тем как зайти на борт вертолета, президент США Дональд Трамп пытался помочь одному из военных, дважды потерявшему фуражку из-за сильных порывов ветра.

Читайте такжеОчередной конфуз Трампа: первая леди Польши проигнорировала протянутую ей руку (видео)

На опубликованном в Сети видео видно, как американский президент наклоняется и поднимает фуражку перед трапом, затем подходит к солдату и надевает ее ему на голову. Но сильный ветер снова сорвал головной убо военного. Убедившись, что его усилия тщетны, Трамп поднялся на борт вертолета.

Вс-таки, есть в нем что-то человеческое :-) pic.twitter.com/K0V11P72i6 — Рустем Адагамов (@adagamov) July 9, 2017

Ранее было опубликовано курьезное видео с президентом США Дональдом Трампом, на котором он вышел из самолета и "не заметил" припаркованный у трапа лимузин.