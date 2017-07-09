Трамп вступил в борьбу с ветром ради фуражки военного (фото, видео)
Трамп "устроил охоту" на слетевшую фуражку военнослужащего.
Перед тем как зайти на борт вертолета, президент США Дональд Трамп пытался помочь одному из военных, дважды потерявшему фуражку из-за сильных порывов ветра.
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На опубликованном в Сети видео видно, как американский президент наклоняется и поднимает фуражку перед трапом, затем подходит к солдату и надевает ее ему на голову. Но сильный ветер снова сорвал головной убо военного. Убедившись, что его усилия тщетны, Трамп поднялся на борт вертолета.
Вс-таки, есть в нем что-то человеческое :-) pic.twitter.com/K0V11P72i6— Рустем Адагамов (@adagamov) July 9, 2017
Ранее было опубликовано курьезное видео с президентом США Дональдом Трампом, на котором он вышел из самолета и "не заметил" припаркованный у трапа лимузин.