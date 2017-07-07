Касатки выгнали двух пловцов из воды (видео)

Двое пловцов, отдыхавших в районе морского заповедника Уайтклифф у тихоокеанского побережья Канады, "встретились" с касатками. Опасаясь нападения животных, они спешно выбрались на берег, передает VancouverSun.

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Млекопитающие подплыли близко к людям, но набрасываться на них не стали. Специалист по китообразным Лэнс Барретт-Леннард выразил уверенность, что касатки не стали бы агрессивно вести себя по отношению к пловцам.

Саму встречу с хищниками сняли на видео и опубликовали в Инстаграме, запись уже набрала более 13 тысяч просмотров:

A whale of a good time here at Whytecliff Park today. Допис, поширений Robin Léveillé (@robin_leveille) Лип 2, 2017 о 3:58 PDT

Как сообщал УНИАН, кайтсерфингист вблизи одного из пляжей Сан-Франциско случайно столкнулся с огромным горбатым китом, и все это было снято на камеру.