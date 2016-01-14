В Калифорнии ищут обладателя лотерейного билета на $1,5 миллиарда

Имя обладателя счастливого билета пока неизвестно. В ближайшее время станет известно, были ли проданы другие выигравшие билеты популярной лотереи.

Это крупнейший лотерейный выигрыш за всю историю США. Однако получить всю сумму сразу победитель все равно не сможет, сообщает Русская служба ВВС.

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Согласно правилам Powerball, весь размер выигрыша можно получить только в рассрочку в течение 30 лет, либо же получить единовременную выплату на гораздо меньшую сумму - в 930 млн долларов.

Кроме того, из суммы выигрыша будет удержан федеральный налог в размере 39,6% и налоги штата, в котором был продан билет.

Лотерея Powerball проводится в 44 штатах, федеральном округе Колумбия, на американских Виргинских островах и в Пуэрто-Рико. Цена билета составляет два доллара.