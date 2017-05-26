Лимузин Трампа не пролез в ворота королевского дворца в Бельгии – СМИ

Бронированный лимузин президента США Дональда Трампа The Beast оказался слишком широким для проезда через ворота королевского дворца в Бельгии. Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на бельгийское издание La Libre.

Президентский бронированный лимузин компании Cadillac The Beast был доставлен из США, чтобы Дональд и Мелания Трампы могли пользоваться им во время своих зарубежных визитов.

Однако при посещении королевского дворца в Бельгии в среду автомобиль, задние двери которого сделаны из 20-сантиметровой брони, не смог проехать в ворота дворца, не рассчитанные на транспортные средства такой ширины.

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"Обычно главы государств, приглашенные на прием к королю, остаются в своих автомобилях до тех пор, пока не окажутся во дворе.Трамп же был вынужден покинуть автомобиль, чтобы пешком войти в королевский дворец, но это было согласовано с американскими секретными службами", – рассказал высокопоставленный источник издания.

Лимузин Трампа стоит 1,2 млн долларов, он был разработан с использованием различных сценариев атак на президента. В передней части автомобиля спрятаны гранаты со слезоточивым газом. Колеса сделаны из специального сплава, с подкачкой воздуха, на случай прокола. Кроме того, они оснащены стальными накладками, которые позволят автомобилю не снижать скорость даже в случае, если покрышки будут взорваны.

Днище автомобиля защищено броней, способной выдержать взрыв противотанковой мины.