Экстремал прыгнул на батут с тысячей мышеловок (видео)

В интернете набирает популярность видеоролик парней с канала The Slow Mo Guys, сообщает портал Рostim.by.

Читайте такжеАмериканец первым в мире совершил прыжок с самолета без парашюта с высоты 7,6 тысяч метров (фото, видео)

"Ребята специализируются на замедленной съемке различных необычных процессов и частенько собирают десятки миллионов просмотров. На этот раз они решили разложить на батуте 1000 мышеловок, а затем запрыгнуть в середину этой опасной инсталляции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что меньше чем за сутки ролик собрал 4,4 миллиона просмотров.

"В комментариях под видео зрители посетовали, что главный испытатель забыл нацепить на себя костюм мыши, а также посоветовали в следующий раз использовать 1000 капканов на медведя", - подчеркивает издание.