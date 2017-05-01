Хранитель "русских скреп" Милонов подрался с геями в попытках донести "правду" о любви (видео)

Депутат Госдумы Виталий Милонов принял участие в первомайском шествии в Санкт-Петербурге.

В одной из колонн были представители «Открытой России» и ЛГБТ-сообщества, пишет «Фонтанка».

«В какой-то момент Милонов решил войти в середину колонны и попытаться донести присутствующим свои взгляды на однополую любовь», — отмечает издание.

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Однако законодателю, который известен как ярый противник людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, не удалось это сделать. Под крики «Милонов — позор Петербурга» возникла потасовка. Полицейские оперативно защитили парламентария, который раньше был депутатом петербургского Заксобрания.

Судя по видео, которые распространяются в сети, Милонов несколько раз вступал в подобные перепалки, приводящие к стычкам. Сотрудники правоохранительных органов пытаются его охранять.