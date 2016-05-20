Американского ведущего в прямом эфире напугал паук
17:40, 20 мая 2016Курьёзы
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Ведущий прогноза погоды на американском телеканале WOWK/13 News Брайан Хьюз во время прямого эфира испугался большого паука, который сидел на одной из камер.
Вернувшись, он посмеялся над произошедшим и сказал, что "эту штуку" придется убить / скриншот с записи
Увидев насекомое, Брайан Хьюз вскрикнул, а затем на несколько секунд пропал из кадра.
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Вернувшись, он посмеялся над произошедшим и сказал, что "эту штуку" придется убить.
Ранее во время прогноза погоды в эфире американского телеканала KCCI 8 на экране появилось уведомление об обновлении операционной системы Windows. Ведущая не растерялась: увидев уведомление, она закончила начатую фразу, а затем пошутила.
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