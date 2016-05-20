Американского ведущего в прямом эфире напугал паук

Увидев насекомое, Брайан Хьюз вскрикнул, а затем на несколько секунд пропал из кадра.

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Вернувшись, он посмеялся над произошедшим и сказал, что "эту штуку" придется убить.

Ранее во время прогноза погоды в эфире американского телеканала KCCI 8 на экране появилось уведомление об обновлении операционной системы Windows. Ведущая не растерялась: увидев уведомление, она закончила начатую фразу, а затем пошутила.