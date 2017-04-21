Ведущий российского пропагандистского канала принес в студию "ведро г**на" (видео)

Ведущий российского пропагандистского "Первого канала" принес в студию ведро д***ма во время политического шоу. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Денис Казанский.

"Наконец-то в эфире российского "Первого канала" появилось то, чего так долго ждал российский зритель - ведро с г**ном. Разумеется, его предложили съесть гостю из Украины", - говорится в его сообщении.

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Журналист отметил, что это тот случай, когда он полностью согласен с продюсерами росТВ. "С теми, кто соглашается участвовать в российских телешоу, так и нужно поступать", - уверен он.

Речь идет об украинском блогере Сергее Запорожском. "Кипят страсти, все ругаются, ведущий цитирует фейковый твиттер Запорожского, затем в студию выносят ведро г**на", - прокомментировал происходящее Казанский.