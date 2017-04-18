Креативные жители Киева соорудили "мангал" из урны для мусора (фото)

В столичном районе Борщаговка несколько парней во время пасхальных выходных соорудили мангал для шашлыков из урны для мусора.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил житель Киева Александр Глущенко, прикрепив соответствующие фотографии.

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"Святошинско-борщаговская богема к майским готова", – отметил он.

На фотографии можно увидеть, что креативные молодые люди развели огонь внутри урны и положили на нее шампуры с мясом для шашлыков, продемонстрировав жителям близлежащих домов, как можно готовить популярное праздничное блюдо прямо во дворе.