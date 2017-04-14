В музее Дании Lamborghini за $170 тысяч принесли в жертву острым ногтям посетителей ради искусства

В Дании посетители музея изящных искусств города Орхус поцарапали и сделали надписи на черном автомобиле марки Lamborghini Gallardo стоимостью $170 тыс.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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Как сообщается, автомобиль появился в музее в сентябре прошлого года.

В рамках выставки «Ни один человек не является островом» посетителям разрешили оставлять надписи на капоте, колесах и стекле авто. Многие писали признания в любви, имена, клички домашних животных, кто-то даже нацарапал название чешского производителя автомобилей Škoda.

По мнению автора идеи Долка Лундгрена, теперь Lamborghini обрел «законченную форму, став произведением искусства».