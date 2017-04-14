В музее Дании Lamborghini за $170 тысяч принесли в жертву острым ногтям посетителей ради искусства
В Дании в музее выставили Lamborghini за $170 тысяч, чтобы посетители его царапали.
В Дании посетители музея изящных искусств города Орхус поцарапали и сделали надписи на черном автомобиле марки Lamborghini Gallardo стоимостью $170 тыс.
Об этом пишет издание Daily Mail.
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Как сообщается, автомобиль появился в музее в сентябре прошлого года.
В рамках выставки «Ни один человек не является островом» посетителям разрешили оставлять надписи на капоте, колесах и стекле авто. Многие писали признания в любви, имена, клички домашних животных, кто-то даже нацарапал название чешского производителя автомобилей Škoda.
По мнению автора идеи Долка Лундгрена, теперь Lamborghini обрел «законченную форму, став произведением искусства».