Бывший мэр Архангельска прокатился на Ferrari по торговому центру в Москве (видео)

В сети появилось видео, на котором бывший мэр Архангельска Александр Донской катается на красном Ferrari по одному из московских торговых центров. Об этом сообщает Рен.тв.

Инцидент произошел в заведении в ночь на 10 апреля за 10 минут до закрытия ТЦ - именно поэтому посетителей там почти не было. На кадрах видно, как иномарка мчится по коридорам ТЦ, а затем устраивает дрифт на площадке. Охранники пытались остановить произошедшее. Одного из сотрудников комплекса отбросило от автомобиля.

Читайте такжеВ России первоклассник угнал у отца машину и проехал за рулем 9 километров

Сам Донской сообщил, что произошедшее следует расценивать как "перфоманс".

"Это перфоманс. Я выбрал безопасное место и оптимальный маршрут. Все было продумано, не было задачи нанести какой-либо ущерб", - заявил он.

Как отмечает 360tv.ru, гонка была постановочной.

"Я люблю пошутить. Это такой шуточный перфоманс, способ привлечения внимания, но, к сожалению, не все восприняли его как шутку, а так, в целом, мне кажется, это такая забавная история", - сказал Донской.

Ранее в США автомобиль с двумя собаками протаранил супермаркет.