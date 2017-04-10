Австралийская телеведущая не заметила, как вышла в эфир и сильно испугалась (видео)

В Австралии телеведущая канала ABC пропустила время выхода в эфир, пишет Медуза. И ее реакция на это бесценна.

На ролик обратили внимание пользователи Reddit. В комментариях под постом они начали выкладывать видео с похожими ситуациями.

Многие телеведущие не замечали, что они в прямом эфире, и продолжали заниматься своими делами.

Например, Эва Йеник из Нидерландов целую минуту не могла решить, застегнуть рубашку или нет.

А ирландец Энгус Мак Грианна прихорашивался и поправлял галстук.

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Ранее УНИАН сообщал, что ведущий прогноза погоды на американском телеканале WOWK/13 News Брайан Хьюз во время прямого эфира испугался большого паука, который сидел на одной из камер.