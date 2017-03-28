В Киеве мужчина сделал из лоджии военный корабль (видео)
18:30, 28 марта 2017Курьёзы
2012 0
Владелец квартиры у станции метро Арсенальная "построил корабль" прямо в центре Киева.
Киянин перетворив власну лоджию на військовий корабель
Майор морского флота на пенсии в Киеве превратил собственную лоджию в военный корабль. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеБританец отрезал себе уши, чтобы быть похожим на попугая
Владелец квартиры у метро Арсенальная построил корабль прямо в центре Киева. Палубу положил на сваи, установил штурвал и пушки, и повесил флаги. Сам мужчина изготавливает кубки для разных видов спорта.
Ранее австралиец из картофелины и консервной банки смастерил фотоаппарат.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter