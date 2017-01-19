Кличко в Давосе оконфузился из-за незнания географии (видео)

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Так, во время выступления на экономическом форуме он заявил, что территория Украины почти вдвое больше площади Франции.

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"Я из Украины, страны, почти вдвое большей, чем Франция. Это самая большая страна в Европе", — сказал он.

Стоит отметить, что территория Украины – 603 628 км², территория Франции – 547 030 км². Площадь европейской части России - 3 960 000 км², а это 40% площади всей Европы.

Как сообщал УНИАН, ранее, поздравляя Вакарчука, Кличко ошибся с именем и возрастом именинника. "Я хочу поздравить Вакарчука, мы все наслаждаемся его песнями. И сегодня – 39 лет, пользуясь возможностью, хочу поздравить Вячеслава, пожелать ему здоровья и поблагодарить за все то, что он делает для страны", - поздравил мэр музыканта.