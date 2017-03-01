Оператор NBC "подловил" Трампа, репетирующего в машине выступление в Конгрессе (видео)

13:17, 01 марта 2017
Курьёзы
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Камера телеканала NBC зафиксировала, как президент США Дональд Трамп практикуется в произнесении речи, следуя в своем автомобиле по направлению к Капитолийскому холму.

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Видео было показано в прямом эфире и позже было выложено на официальную страницу телеканала в Twitter.

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На видео видно, как Трамп, сидя в лимузине, в течение нескольких минут вслух читает с белого листа бумаги.

Комментаторы телеканала NBC предположили, что таким образом Трамп «практикуется» в произнесении речи своего обращения к Конгрессу США.

Затем машина уезжает за пределы видимости камеры.

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Теги: #Трамп#Конгресс