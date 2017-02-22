Президенту Исландии пришлось оправдываться после заявления о нелюбви к пицце с ананасами

Такое заявление он сделал на встрече со школьниками, сообщает Iceland Magazine.

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Ученики задавали ему много личных вопросов, например, о любимой футбольной команде и в том числе вопрос, который несколько лет беспокоит интернет-сообщество: "Можно ли добавлять ананас в пиццу?".

Президент ответил, что является противником ананаса в пицце и сказал, что если бы имел полномочия, то запретил бы ее.

Известие о нелюбви президента к ананасам вызвало бурную реакцию у жителей Исландии. Йоуханнессон был вынужден вернуться к теме и разъяснить свою позицию в Facebook.

«Мне нравятся ананасы, только не на пицце, — написал он. — Но у меня нет полномочий, чтобы принимать законы, которые помешали бы людям добавлять ананасы в пиццу. И я рад, что это так. Президенты не должны обладать неограниченной властью. Я не хотел бы занимать этот пост, если бы мог запрещать все, что мне не нравится. Я не хотел бы жить в такой стране. Что касается пиццы, рекомендую морепродукты».

После заявления о нелюбви к пицце с ананасами в прессе предположили, что рейтинг президента может упасть. На данный момент его поддержка составляет 97%.