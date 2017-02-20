Вратарь вьетнамского клуба специально пропустил три мяча в знак протеста против решения судьи (видео)

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Встреча чемпионата Вьетнама между клубами «Донгтам Лонган» и «Хошимин» прошла в воскресенье. До 90-й минуты счет был равный — 2:2. В этот момент арбитр назначил спорный, по мнению игроков-хозяев, пенальти. Голкипер отказался отражать удар, встав спиной к бьющему сопернику, а затем умышленно пропустил еще два мяча.

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Игра завершилась победой «Хошимина» со счетом 5:2.

Как сообщал УНИАН, невероятный гол был забит в одной из любительских лиг Англии.

В матче "Таррок" - "Ромфорд" неожиданным автоголом отметился Камарл Данкан.

Игрок хозяев отправил мяч в собственные ворота приблизительно с сорока метров. Футболист выбивал мяч вперед, но сильный порыв ветра отправил сферу обратно.