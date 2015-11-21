Ветром надуло: курьёзный автогол забили в одной из любительских лиг Англии (видео)

В матче "Таррок" - "Ромфорд" неожиданным автоголом отметился Камарл Данкан, пишет ZN.ua.

Игрок хозяев отправил мяч в собственные ворота приблизительно с сорока метров. Футболист выбивал мяч вперед, но сильный порыв ветра отправил сферу обратно.

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Голкипер "Таррока" Рис Мадден не смог справиться с ударом в исполнении стихии - перед тем, как залететь в ворота, мяч ударился о газон и перелетел через вратаря.