Ветром надуло: курьёзный автогол забили в одной из любительских лиг Англии (видео)
03:42, 21 ноября 2015Курьёзы
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Невероятный гол был забит в одной из любительских лиг Англии.
Невероятный гол был забит в одной из любительских лиг Англии / скриншот видео
В матче "Таррок" - "Ромфорд" неожиданным автоголом отметился Камарл Данкан, пишет ZN.ua.
Игрок хозяев отправил мяч в собственные ворота приблизительно с сорока метров. Футболист выбивал мяч вперед, но сильный порыв ветра отправил сферу обратно.
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Голкипер "Таррока" Рис Мадден не смог справиться с ударом в исполнении стихии - перед тем, как залететь в ворота, мяч ударился о газон и перелетел через вратаря.
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